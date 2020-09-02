Зеленський у день міста Одеси поділився відео з Філімоновим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився у соцмережах відео з кандидатом у мери Одеси від пропрезидентської політичної сили "Слуга народу", гумористом Олегом Філімоновим, передає УНН.
"В Одесі завжди тепло й красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлино біля моря!" - підписав Президент відео.
На відео Зеленський привітав Одесу "з Днем народження". "Я знаю, що мене завжди запрошують в Одесу. Ви знаєте, цього року я не зможу бути 2 вересня. Але я знаю, що буде Олег, точно", - додав Глава держави.
"Я хочу привітати Одесу... Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але у жодному випадку не міняти людей, внутрішню красу цих людей", - звернувся Президент російською мовою.
Нагадаємо, Олег Філімонов став кандидатом на посаду міського голови Одеси від "Слуги народу".