Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину

"Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції об’єктів інфраструктури, що входять до Національної програми "Велике будівництво". Також Президент проведе зустріч з представниками ділових кіл Харківщини та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський у день міста Одеси поділився відео з Філімоновим.