Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую область

"Глава государства ознакомится с ходом реконструкции объектов инфраструктуры, входящих в Национальную программу "Большая стройка". Также Президент проведет встречу с представителями деловых кругов Харьковской области и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский в день города Одессы поделился видео с Филимоновым.