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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зеленський чекає звіт по держдачам на найближчих засіданнях РНБО – Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент на наступних засіданнях Ради з національної безпеки та оборони хоче побачити звіт по ситуації з землями і будинками у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.

Зеленський чекає звіт по держдачам на найближчих засіданнях РНБО – Данілов

Цитата

“Я можу сказати, що Президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях Ради з національної безпеки та оборони був звіт з цього питання”, — сказав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, будь-яке рішення, яке приймається на Раді з нацбезпеки і оборони, обов’язково через певний час має відзвітуватись на засіданні РНБО.

“І ми маємо обов’язково суспільству повідомити про стан справ, які є. Це буде і питання, яке стосується злодіїв в законі, і контрабандистів — всі питання, які ми приймаємо, крім тих, що мають гриф “таємно”, — додав секретар.

Контекст

За підсумками засідання РНБО 14 травня Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні проведуть аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися “низка незрозумілих осіб”.

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