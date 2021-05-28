Зеленський чекає звіт по держдачам на найближчих засіданнях РНБО – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент на наступних засіданнях Ради з національної безпеки та оборони хоче побачити звіт по ситуації з землями і будинками у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.
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“Я можу сказати, що Президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях Ради з національної безпеки та оборони був звіт з цього питання”, — сказав Данілов.
Деталі
Зі слів секретаря РНБО, будь-яке рішення, яке приймається на Раді з нацбезпеки і оборони, обов’язково через певний час має відзвітуватись на засіданні РНБО.
“І ми маємо обов’язково суспільству повідомити про стан справ, які є. Це буде і питання, яке стосується злодіїв в законі, і контрабандистів — всі питання, які ми приймаємо, крім тих, що мають гриф “таємно”, — додав секретар.
Контекст
За підсумками засідання РНБО 14 травня Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні проведуть аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися “низка незрозумілих осіб”.