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Зеленский ждет отчет по госдачам на ближайших заседаниях СНБО - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент на следующих заседаниях Совета по национальной безопасности и обороны хочет увидеть отчет по ситуации с землями и домами в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает корреспондент УНН.

Зеленский ждет отчет по госдачам на ближайших заседаниях СНБО - Данилов

Цитата

“Я могу сказать, что Президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях Совета по национальной безопасности и обороны был отчет по этому вопросу”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, любое решение, которое принимается на Совете по нацбезопасности и обороны, обязательно через некоторое время должно отчитаться на заседании СНБО.

“И мы обязательно должны обществу сообщить о состоянии дел, которые есть. Это будет и вопрос, касающийся воров в законе, и контрабандистов — все вопросы, которые мы принимаем, кроме тех, которые имеют гриф “секретно”, — добавил секретарь.

Контекст

По итогам заседания СНБО 14 мая Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проведут аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начала пользоваться “ряд непонятных лиц”.

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