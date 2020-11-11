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Зеленський бачив усі законопроекти щодо КСУ - Веніславський

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Усі законопроекти, які стосуються урегулювання ситуації навколо КСУ, узгоджувалися з Офісом Президента, а Глава держави переглядав їх. Про це УНН розповів представник Президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

“Звичайно (бачив закопроекти — ред.). Всі законопроекти, які ініціювалися, узгоджувалися з різними структурами, в тому числі — президентськими. Всі розуміють, що треба й квоту підняти й увести діяльність КСУ в законодавче русло, а не русло, яким зараз керується — постановою своєю. І треба збільшити кворум для прийняття суттєвих рішень, від яких залежить вектор розвитку держави. Ухвалюватися мають не більшістю, а, по аналогії з Верховною Радою, двома третинами голосів. Все це, якраз, спрямовано для вирішення проблем”, - зазначив Веніславський.

Також посадовець відзначив, що велика кількість законопроектів щодо діяльності КСУ мають на меті унеможливити прийняття рішень КСУ, подібних до 27 жовтня.

“Проблема, яка зараз виникла в результаті рішення Конституційного Суду, показала цілу низку дуже істотних проблем (у структурі КСУ — ред.). Починаючи з порядку формування КСУ, з гарантій незалежності суддів, з порядку призначення суддів трьома суб'єктами й закінчуючи тим, що поточне рішення, навіть антидержавне, ніхто не може змінити, призупинити тощо.

Якщо Ви подивитеся інтерв'ю різних фахівців у галузі конституційного права, то вони всі говорять, що КСУ продемонстрував цілу низку проблем, які існують. Їх треба вирішувати системно. Ось ці всі законопроекти, які зареєстровані в Верховній Раді України направлені на вирішення окремих аспектів діяльності КСУ. У комплексі вони мають на меті унеможливити повторення ось цих дурниць, які мали місце 27 жовтня", - відзначив представник Президента в КСУ.

Також Веніславський відзначив, що ті, хто оправдовує рішення КСУ - відстоюють якусь одну точку зору.

“Сказати, що закон про запобігання корупції не відповідав Конституції України — в мене немає підстав. Якщо Ви подивитеся аргументацію, там усе настільки притягнуто за вуха до тих норм, які КСУ визнав неконституційними, що не витримує жодної критики. Я абсолютно не погоджуюсь з такими висновками. Якраз, Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував своє невігластво, низький рівень компетентності та показав, що КСУ перетворився в закриту корпорацію, яка приймає рішення на шкоду державі”, - підсумував Веніславський.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Додамо, що Федір Веніславський заявив, що вирішити кризову ситуацію з КСУ допоможе відставка суддів.

Українські Національні Новини

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