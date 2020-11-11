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Зеленский видел все законопроекты о КСУ - Вениславский

Зеленский видел все законопроекты о КСУ - Вениславский

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Все законопроекты, касающиеся урегулирования ситуации вокруг КСУ, согласовывались с Офисом Президента, а глава государства просматривал их. Об этом УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

"Конечно (видел закопроект - ред.). Все законопроекты, которые инициировались, согласовывались с различными структурами, в том числе - президентскими. Все понимают, что надо и квоту поднять и ввести деятельность КСУ в законодательное русло, а не русло, которым сейчас руководствуется - постановлением своим. И надо увеличить кворум для принятия существенных решений, от которых зависит вектор развития государства. Приниматься должны не большинством, а по аналогии с Верховной Радой, двумя третями голосов. Все это, как раз, направлено для решения проблем", - отметил Вениславский.

Также чиновник отметил, что большое количество законопроектов о деятельности КСУ имеют целью сделать невозможным принятие решений КСУ, подобных 27 октября.

"Проблема, которая сейчас возникла в результате решения Конституционного Суда, показала целый ряд очень существенных проблем (в структуре КСУ - ред.). Начиная с порядка формирования КСУ, из гарантий независимости судей, с порядка назначения судей тремя субъектами и заканчивая тем, что текущее решение, даже антигосударственное, никто не может изменить, приостановить и тому подобное.

Если Вы посмотрите интервью разных специалистов в области конституционного права, то они все говорят, что КСУ продемонстрировал целый ряд проблем, которые существуют. Их надо решать системно. Вот эти все законопроекты, которые зарегистрированы в Верховной Раде Украины направлены на решение отдельных аспектов деятельности КСУ. В комплексе они имеют целью сделать невозможным повторение вот этих глупостей, которые имели место 27 октября", - отметил представитель Президента в КСУ.

Также Вениславский отметил, что те, кто оправдывает решение КСУ - отстаивают какую-то одну точку зрения.

"Сказать, что закон о предотвращении коррупции не отвечал Конституции Украины - у меня нет оснований. Если Вы посмотрите аргументацию, там все настолько притянуто за уши к тем нормам, которые КСУ признал неконституционными, не выдерживает никакой критики. Я абсолютно не согласен с такими выводами. Именно, Конституционный Суд своим решением продемонстрировал свое невежество, низкий уровень компетентности и показал, что КСУ превратился в закрытую корпорацию, которая принимает решения в ущерб государству", - подытожил Вениславский.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Добавим, что Федор Вениславский заявил, что разрешить кризисную ситуацию с КСУ поможет отставка судей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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