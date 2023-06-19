Зеленська приїхала до Ізраїлю для роботи над проєктами у сфері ментального здоров’я

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"Маємо насичений графік, адже з першою леді Ізраїлю працюємо над низкою проєктів у сфері ментального здоров’я. Вдячна за теплий прийом і можливість посилити нашу співпрацю", - сказала Зеленська.

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Олена Зеленська прибула до Ізраїлю на запрошення від Міхаль Герцог, з якою познайомилась на коронації британського монарха Чарльза ІІІ у травні цього року. Візит Зеленської буде зосереджений на спільному проекті двох перших леді щодо допомоги українцям, які страждають від симптомів посттравматичного стресу.

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