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Зеленская приехала в Израиль для работы над проектами в сфере ментального здоровья

Киев • УНН

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КИЕВ.19 июня. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня прибыла в Израиль с рабочим визитом, в частности она встретилась с президентской четой – Исааком Герцогом и его женой Михаль Герцог, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter первой леди.

Зеленская приехала в Израиль для работы над проектами в сфере ментального здоровья

Цитата

"У нас насыщенный график, ведь с первой леди Израиля работаем над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", - сказала Зеленская.

Добавим

Елена Зеленская прибыла в Израиль по приглашению от Михаль Герцог, с которой познакомилась на коронации британского монарха Чарльза ІІІ в мае этого года. Визит Зеленской будет сосредоточен на совместном проекте двух первых леди по помощи украинцам, страдающим от симптомов посттравматического стресса.

Напомним

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