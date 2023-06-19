Зеленская приехала в Израиль для работы над проектами в сфере ментального здоровья

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"У нас насыщенный график, ведь с первой леди Израиля работаем над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", - сказала Зеленская.

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Елена Зеленская прибыла в Израиль по приглашению от Михаль Герцог, с которой познакомилась на коронации британского монарха Чарльза ІІІ в мае этого года. Визит Зеленской будет сосредоточен на совместном проекте двух первых леди по помощи украинцам, страдающим от симптомов посттравматического стресса.

Напомним

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