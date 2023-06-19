Зеленская приехала в Израиль для работы над проектами в сфере ментального здоровья
Киев • УНН
КИЕВ.19 июня. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня прибыла в Израиль с рабочим визитом, в частности она встретилась с президентской четой – Исааком Герцогом и его женой Михаль Герцог, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter первой леди.
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"У нас насыщенный график, ведь с первой леди Израиля работаем над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", - сказала Зеленская.
Добавим
Елена Зеленская прибыла в Израиль по приглашению от Михаль Герцог, с которой познакомилась на коронации британского монарха Чарльза ІІІ в мае этого года. Визит Зеленской будет сосредоточен на совместном проекте двух первых леди по помощи украинцам, страдающим от симптомов посттравматического стресса.
Напомним
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