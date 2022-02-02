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Зекономимо десятки мільярдів: у Раді вбачають одні "плюси" від ліквідації неефективних НАБУ та САП

Зекономимо десятки мільярдів: у Раді вбачають одні "плюси" від ліквідації неефективних НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 14156 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Якщо ліквідувати антикорупційні органи - Україна нічого не втратить і зекономить мільярди гривень. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Цитата

“Одна із переваг — це суттєва економія бюджетних коштів. Біля кількох десятків мільярдів гривень на рік. Ще одна перевага — ми не відчуємо погіршення показників щодо боротьби із корупцією. Чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає роботу в Україні низки правоохоронних органів. Вони можуть розділити функції ліквідованих антикорупційних органів. Але на це має бути політична воля”, — наголосив парламентар.

Деталі

Неефективність антикорупційних органів в Україні стала вже системною, продовжив він. Із року в рік показники лише погіршуються.

“Є два основні показники — це суми коштів, повернуті у державний бюджет, і кількість високопосадовців першого рангу, яких притягнуто до реальної міри покарання. Цифри — смішні. Так звані антикорупціонери воліють боротися із секретарями селищних рад, які допустили помилок під час підписання якихось довідок. А не з реальними корупціонерами.
На жаль, НАБУ, САП та ДБР продемонстрували свою недієздатність”, — сказав він.

Думку нардепа розділяє політолог Володимир Цибулько. Він наголошує на необхідності аудиту антикорупційних органів, які може, але не хоче проводити влада.

“Нещодавно оновився Індекс сприйняття корупції, де Україна втрачає позиції. Цей рейтинг є своєрідною оцінкою президенту Володимиру Зеленському. Десь через рік після того, як він став президентом, на одній із перших зустрічей Зеленського з послами Великої сімки йому відверто в очі говорили, що ситуація з корупцією в Україні значно погіршилася. А відтак — погіршилися показники інвестицій в Україну”, — підкреслив він.

Додамо

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі тут.

Деякі факти про НАБУ

За останні 5 років фінансування НАБУ зросло у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або майже 4 млн доларів. Минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.

Додамо, що на тлі погіршення ситуації в Україні з корупцією матеріальний стан самих антикорупціонерів значно покращується. Наприклад, заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати, а керівник САП Максим Грищук купив на 700 тисяч гривень державних облігацій.

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