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Шахед-136

Україна опинилася поруч з Африкою в Індексі сприйняття корупції

Україна опинилася поруч з Африкою в Індексі сприйняття корупції

Київ • УНН

 • 15907 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Україна посідає 122-е місце зі 180 країн у Індексі сприйняття корупції за 2021 рік. Про це свідчать дані Transparency International Ukraine, передає УНН.

У відповідному рейтингу Україна отримала 32 бали зі 100 можливих. Поруч із Україною — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал Україну випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир — всі вони мають по 33 бали.

З-поміж сусідів рейтинг України є вищим лише ніж у Росії. РФ отримала 29 балів і посідає 136 місце.

За рік Україна втратила 1 бал. Окрім цього, знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі. Остання цьогоріч втратила аж 6 балів і з 41 балом посідає 82 місце.

Свої показники не змінила Польща і залишилася лідеркою серед наших сусідів — 56 балів і 42 місце. А от покращити за рік свої бали вдалося Словаччині, Румунії та Молдові.

До незмінних лідерів дослідження — Данії та Нової Зеландії — долучилася Фінляндія — із 88 балами ці три країни очолюють Індекс сприйняття корупції 2021. У кінці списку залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.

Довідка

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

До слова

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

Але на тлі зростання бюджетів на утримання НАБУ в Україні зростає і сама корупція. Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні, фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні з боротьби з корупцією малоефективна.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.

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