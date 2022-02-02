Сэкономим десятки миллиардов: в Раде видят одни "плюсы" от ликвидации неэффективных НАБУ и САП

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Если ликвидировать антикоррупционные органы - Украина ничего не потеряет и сэкономит миллиарды гривен. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Цитата

“Одно из преимуществ — это существенная экономия бюджетных средств. Около нескольких десятков миллиардов гривен в год. Еще одно преимущество — мы не почувствуем ухудшения показателей борьбы с коррупцией. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает работу в Украине ряда правоохранительных органов. Они могут разделить функции ликвидированных антикоррупционных органов. Но это должна быть политическая воля”, — подчеркнул парламентарий.

Детали

Неэффективность антикоррупционных органов в Украине уже стала системной, продолжил он. Из года в год показатели только ухудшаются.

“Есть два основных показателя — это суммы средств, возвращенные в государственный бюджет, и количество чиновников первого ранга, привлеченных к реальной мере наказания. Цифры — смешные. Так называемые антикоррупционеры предпочитают бороться с секретарями поселковых советов, которые допустили ошибки при подписании каких-либо справок. А не с реальными коррупционерами. К сожалению, НАБУ, САП и ГБР продемонстрировали свою недееспособность”, — сказал он.

Мнение нардепа разделяет политолог Владимир Цыбулько. Он отмечает необходимость аудита антикоррупционных органов, который может, но не хочет проводить власть.

“Недавно обновился Индекс восприятия коррупции, где Украина теряет позиции. Этот рейтинг является своеобразной оценкой президенту Владимиру Зеленскому. Через год после того, как он стал президентом, на одной из первых встреч Зеленского с послами Большой семерки ему откровенно в глаза говорили, что ситуация с коррупцией в Украине значительно ухудшилась. Следовательно — ухудшились показатели инвестиций в Украину”, — подчеркнул он.

Добавим

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, очутившись рядом с африканскими странами. Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше всего справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов типа НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Подробности здесь

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирования НАБУ выросло в полтора раза, с 857 млн ​​грн до 1 млрд 327 млн ​​грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн или почти 4 млн долларов. В прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнее белье на 700 тыс. грн.

В то же время, за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше НАБУ украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет выполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать с участием представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами называют нарушением суверенитета страны

Добавим, что на фоне ухудшения ситуации в Украине с коррупцией, материальное состояние самих антикоррупционеров значительно улучшается. К примеру, заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы, а руководитель САП Максим Грищук купил на 700 тысяч гривен государственных облигаций

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