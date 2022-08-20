Збулася мрія кремля: на Хрещатику влаштували “парад” знищеної російської техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Напередодні Дня Незалежності України на столичному Хрещатику влаштували “парад” знищеної російської техніки під час війни в Україні. Про це УНН пише з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна.
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“Збулась мрія кремля. Парад їхньої техніки на Хрещатику. Міць "другої в світі армії" у всій красі. Гарно, що тут скажеш”, – написав він в Facebook.
Деталі
Міністерство оборони України нагадало, що росіяни планували та мріяли провести парад у центрі Києва. Ганебна демонстрація іржавого російського металу є нагадуванням усім диктаторам, як їхні плани можуть бути зруйновані вільною та мужньою нацією.
“У лютому росіяни планували провести парад у центрі Києва. Через 6 місяців широкомасштабної війни ганебна демонстрація іржавого російського металу є нагадуванням усім диктаторам, як їхні плани можуть бути зруйновані вільною та мужньою нацією”, – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.
Доповнення
Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України. Детальніше тут.
Святкування 31-річниці Незалежності України обійдеться значно дешевше у порівнянні з минулим роком. Як повідомив в ефірі національного телемарафону міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заходи, переважно, робляться на добровільних засадах.