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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбылась мечта кремля: на Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

Киев • УНН

 • 639114 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В канун Дня Независимости Украины на столичном Крещатике устроили “парад” уничтоженной российской техники во время войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина.

Сбылась мечта кремля: на Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

Цитата

“Сбылась мечта кремля. Парад их техники на Крещатике. Мощь "второй в мире армии" во всей красе. Хорошо, что здесь скажешь”, – написал он в Facebook.

Подробности

Министерство обороны Украины напомнило, что россияне планировали и мечтали провести парад в центре Киева. Позорная демонстрация ржавого русского металла напоминает всем диктаторам, как их планы могут быть разрушены свободной и мужественной нацией.

“В феврале россияне планировали провести парад в центре Киева. Через 6 месяцев широкомасштабной войны позорная демонстрация ржавого русского металла является напоминанием всем диктаторам, как их планы могут быть разрушены свободной и мужественной нацией”, – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Дополнение

Кабинет министров утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Подробнее здесь.

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины обойдется значительно дешевле по сравнению с прошлым годом. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мероприятия, в основном, проводятся на добровольных началах.

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