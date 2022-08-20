Сбылась мечта кремля: на Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В канун Дня Независимости Украины на столичном Крещатике устроили “парад” уничтоженной российской техники во время войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина.
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“Сбылась мечта кремля. Парад их техники на Крещатике. Мощь "второй в мире армии" во всей красе. Хорошо, что здесь скажешь”, – написал он в Facebook.
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Министерство обороны Украины напомнило, что россияне планировали и мечтали провести парад в центре Киева. Позорная демонстрация ржавого русского металла напоминает всем диктаторам, как их планы могут быть разрушены свободной и мужественной нацией.
“В феврале россияне планировали провести парад в центре Киева. Через 6 месяцев широкомасштабной войны позорная демонстрация ржавого русского металла является напоминанием всем диктаторам, как их планы могут быть разрушены свободной и мужественной нацией”, – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Дополнение
Кабинет министров утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Подробнее здесь.
Празднование 31-й годовщины Независимости Украины обойдется значительно дешевле по сравнению с прошлым годом. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мероприятия, в основном, проводятся на добровольных началах.