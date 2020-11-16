Збройний напад на автомобіль “Укрпошти”: розслідування планують завершити в грудні

“У грудні планується завершити розслідування щодо банди за вчинення розбійного нападу на автомобіль „Укрпошти“. Учасники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений у кабіні, та викрали 2,7 млн грн”, — написала Венедіктова.

Нагадаємо, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця. Внаслідок нападу тілесні ушкодження отримали двоє осіб, які перебували у авто.