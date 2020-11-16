Вооруженное нападение на автомобиль "Укрпочты": расследование планируют завершить в декабре

"В декабре планируется завершить расследование банды за совершение разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты". Участники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 млн грн", - написала Венедиктова.

Напомним, в Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника. В результате нападения телесные повреждения получили два человека, находившихся в авто.