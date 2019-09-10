Збройні сили РФ шукають наркозалежних серед офіцерів своїх військ на Донбасі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ розпочало масштабні заходи з атестації офіцерського складу своїх військ на Донбасі, зокрема по виявленню наркозалежних осіб. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“Сформовано спеціальні комісії для визначення придатності до виконання завдань за призначенням та відповідності займаним посадам представників командного складу. У рамках атестації особлива увага звертається на виявлення серед зазначеної категорії наркозалежних осіб”, — розповів Гуцуляк.
Крім того, за словами речника Міноборони, з 20 вересня під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ буде проведено комплексну перевірку з’єднань і частин російських окупаційних військ, під час якої визначать їх потреби із забезпечення діяльності у наступному році.
Нагадаємо, командування Збройних сил Російської Фередації збільшує обсяги постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ через зміну спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ.