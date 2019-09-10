Вооруженные силы РФ ищут наркозависимых среди офицеров своих войск в Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ начало масштабные мероприятия по аттестации офицерского состава своих войск в Донбассе, в том числе по выявлению наркозависимых. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых лиц”, — рассказал Гуцуляк.
Кроме того, по словам представителя Минобороны, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск, во время которой определят их потребности по обеспечению деятельности в следующем году.
Напомним, командование Вооруженных сил Российской Фередации увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за изменения направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.