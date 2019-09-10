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6 марта, 19:19 • 111025 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121962 просмотра

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6 марта, 17:07 • 113511 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119529 просмотра

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Вооруженные силы РФ ищут наркозависимых среди офицеров своих войск в Донбассе - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ начало масштабные мероприятия по аттестации офицерского состава своих войск в Донбассе, в том числе по выявлению наркозависимых. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых лиц”, — рассказал Гуцуляк.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск, во время которой определят их потребности по обеспечению деятельности в следующем году.

Напомним, командование Вооруженных сил Российской Фередации увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за изменения направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.

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