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Зброя, військово-технічні проєкти та підготовка воїнів ЗСУ: Умєров і Лекорню обговорили подальшу оборонну співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві провели зустріч міністр оборони України Рустем Умєров та міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, під час якої обговорили постачання озброєння та військової техніки, двосторонні проєкти з військово-технічного співробітництва, підготовка українських військовослужбовців та впровадження євроатлантичних стандартів. Про це повідомили у Міноборони України, передає УНН.

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Рустем Умєров подякував французьким партнерам за всебічну підтримку України з першого дня широкомасштабного вторгнення рф та відчутний внесок у зміцнення Сил оборони України.

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«Хочу подякувати пану Міністру, Президенту, Уряду та народу Французької Республіки за непохитну підтримку України в наданні потужного пакету військової та гуманітарної допомоги, а також захист українців, які були вимушені покинути Україну, рятуючись від російських бомбардувань та нелюдських знущань. Франція вже надала Україні сучасні системи ППО SAMP/T та Crotale, артилерійські системи CAESAR, протитанкові засоби Milan, танки AMX, бронетранспортери VAB та багато іншого. Ця допомога безумовно наближає нашу перемогу», - зазначив Рустем Умєров.

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Глава українського оборонного відомства поінформував іноземну делегацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та нагальні потреби Сил оборони України для посилення обороноздатності нашої держави, зокрема завдяки допомозі Французької Республіки.

Своєю чергою, міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню наголосив на подальшій підтримці України та наших захисників і захисниць у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

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«Французька Республіка допомагає і допомагатиме Україні так довго, скільки це буде потрібно. Найголовніше для нас - бути ефективними в нашій допомозі. Ми завжди наполягали на тому, що ми робимо, а не говоримо. І ми будемо продовжувати бути ефективним і надійним партнером. Я хочу також запевнити вас у нашій вірі, що Україна виграє у цій боротьбі», - сказав Себастьєн Лекорню.

Доповнення

Міністр збройних сил Французької Республіки акцентував на важливості продовження допомоги Україні країнами-партнерами у довгостроковій перспективі. Він зосередив увагу на трьох важливих напрямах: передачі зброї та військової техніки, тренуванні українських військовослужбовців та спільному оборонному виробництві.

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«Перше - це передача зброї. Ми продовжуватимемо передавати зброю Україні. Друга частина нашої підтримки - це навчання солдатів. Ми виконали наші цілі до кінця року. Більше семи тисяч українських солдатів були навчені у Франції (на французькій території або в Польщі). Це було або якесь загальне навчання, або спеціалізоване. Я хотів би повідомити, що навчання продовжуватимуться в тому ж самому обсязі. Третє питання більш стратегічне і стосується нашої здатності щось спільно виробляти для потреб України. Зараз ми підходимо до такого незвичайного етапу у відносинах між нашими двома країнами, де ми разом дивимося, що ми можемо спільно виробляти чи спільно купувати», - зауважив Себастьєн Лекорню.

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У рамках візиту міністра збройних сил Французької Республіки до України відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо співпраці між Державним підприємством Міноборони України «Агенція оборонних закупівель» та Генеральною дирекцією з озброєння (DGA) (Франція). Документ передбачає безстроковість співробітництва та створює нормативно-правову базу для укладання контрактів. Це також сприятиме поглибленню військово-технічної співпраці, у тому числі, у сфері розвитку спільних високотехнологічних проєктів в інтересах забезпечення оборони обох країн.

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