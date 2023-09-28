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Оружие, военно-технические проекты и подготовка воинов ВСУ: Умеров и Лекорню обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве провели встречу министр обороны Украины Рустем Умеров и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, во время которой обсудили поставки вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовка украинских военнослужащих и внедрение евроатлантических стандартов. Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Рустем Умеров поблагодарил французских партнеров за всестороннюю поддержку Украины с первого дня широкомасштабного вторжения РФ и ощутимый вклад в укрепление Сил обороны Украины.

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«Хочу поблагодарить господина Министра, Президента, Правительство и народ Французской Республики за непоколебимую поддержку Украины в предоставлении мощного пакета военной и гуманитарной помощи, а также защиту украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину, спасаясь от российских бомбардировок и бесчеловечных издевательств. Франция уже предоставила Украине современные системы ПВО SAMP/T и Crotale, артиллерийские системы CAESAR, противотанковые средства Milan, танки AMX, бронетранспортеры VAB и многое другое. Эта помощь безусловно приближает нашу победу», - отметил Рустем Умеров.

Детали

Глава украинского оборонного ведомства проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации с безопасностью в Украине и насущных потребностях Сил обороны Украины для усиления обороноспособности нашего государства, в частности благодаря помощи Французской Республики.

В свою очередь, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил дальнейшую поддержку Украины и наших защитников и защитниц в борьбе за независимость и территориальную целостность.

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«Французская Республика помогает и будет помогать Украине так долго, сколько это будет нужно. Самое главное для нас - быть эффективными в нашей помощи. Мы всегда настаивали на том, что мы делаем, а не говорим. И мы будем продолжать быть эффективным и надежным партнером. Я хочу также заверить вас в нашей вере, что Украина выиграет в этой борьбе», - сказал Себастьен Лекорню.

Дополнение

Министр вооруженных сил Французской Республики акцентировал на важности продолжения помощи Украине странами-партнерами в долгосрочной перспективе. Он сосредоточил внимание на трех важных направлениях: передаче оружия и военной техники, тренировке украинских военнослужащих и совместном оборонном производстве.

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«Первое - это передача оружия. Мы будем продолжать передавать оружие Украине. Вторая часть нашей поддержки - это обучение солдат. Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или в Польше). Это было либо какое-то общее обучение, либо специализированное. Я хотел бы сообщить, что учения будут продолжаться в том же самом объеме. Третий вопрос более стратегический и касается нашей способности что-то совместно производить для нужд Украины. Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между нашими двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать», - отметил Себастьен Лекорню.

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В рамках визита министра вооруженных сил Французской Республики в Украину состоялось подписание Меморандума о намерениях по сотрудничеству между Государственным предприятием Минобороны Украины «Агентство оборонных закупок» и Генеральной дирекцией по вооружению (DGA) (Франция). Документ предусматривает бессрочность сотрудничества и создает нормативно-правовую базу для заключения контрактов. Это также будет способствовать углублению военно-технического сотрудничества, в том числе, в сфере развития совместных высокотехнологичных проектов в интересах обеспечения обороны обеих стран.

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