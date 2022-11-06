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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Збитки на майже 200 тис грн: на Харківщині викрили "чорних лісорубів" з Полтавської області

Збитки на майже 200 тис грн: на Харківщині викрили "чорних лісорубів" з Полтавської області

Київ • УНН

 • 248102 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Харківській області слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які незаконно вирубали деревини, чим завдали збитки державі на суму понад 194 тисячі гривень. Про це інформує УНН, посилаючись на МВС України у Telegram.

Цитата

"Під час воєнного стану чоловіки незаконно вирубували дерева на території Валківської територіальної громади. Своїми діями правопорушники спричинили державі матеріальні збитки на суму понад 194 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зловмисниками виявилися 29 та 36-річні жителі Полтавської області. Слідчі повідомили чоловікам про підозру, їм загрожує покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо

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