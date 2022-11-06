Збитки на майже 200 тис грн: на Харківщині викрили "чорних лісорубів" з Полтавської області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Харківській області слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які незаконно вирубали деревини, чим завдали збитки державі на суму понад 194 тисячі гривень. Про це інформує УНН, посилаючись на МВС України у Telegram.
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"Під час воєнного стану чоловіки незаконно вирубували дерева на території Валківської територіальної громади. Своїми діями правопорушники спричинили державі матеріальні збитки на суму понад 194 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що зловмисниками виявилися 29 та 36-річні жителі Полтавської області. Слідчі повідомили чоловікам про підозру, їм загрожує покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.
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