Вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади портів: судитимуть одеського митника

Цитата

«Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Так, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника митного посту «Рені» Одеської митниці. Він отримував від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави, вказали у ДБР.

Як зазначається, в умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив «таксу» на кожну фуру та на видачу сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто. Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тис. грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Доповнення

Співробітника Головного управління СБУ Києва та Київської області затримано після отримання ним першої частини хабаря.