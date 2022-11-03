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Требовал взятки с экспортеров зерновых во время блокады портов: будут судить одесского таможенника

Киев • УНН

 • 219137 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине будут судить начальника таможенного поста «Рени» за вымогательство взяток с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Цитата

«Он обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», - говорится в сообщении.

Детали

Так, сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника таможенного поста «Рени» Одесской таможни. Он получал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур, критически важный для нашего государства, отметили в ГБР. 

Как отмечается, в условиях военного положения и блокады портов таможенник установил «таксу» на каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто. Правоохранители задержали чиновника «с поличным» на получении только от одного таможенного брокера более 150 тыс. грн за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов.

Обвинительный акт направлен в суд.

Дополнение

Сотрудник Главного управления СБУ Киева и Киевской области задержан после получения им первой части взятки.

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