Убытки почти на 200 тыс грн: в Харьковской области разоблачили "черных лесорубов" из Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харьковской области следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, которые незаконно вырубили древесину, чем нанесли ущерб государству на сумму более 194 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на МВД Украины в Telegram.
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"Во время военного положения мужчины незаконно вырубали деревья на территории Валковской территориальной громады. Своими действиями правонарушители нанесли государству материальный ущерб на сумму более 194 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что злоумышленниками оказались 29 и 36-летние жители Полтавской области. Следователи сообщили мужчинам о подозрении, им грозит наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.
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