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Убытки почти на 200 тыс грн: в Харьковской области разоблачили "черных лесорубов" из Полтавской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харьковской области следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, которые незаконно вырубили древесину, чем нанесли ущерб государству на сумму более 194 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на МВД Украины в Telegram.

Цитата

"Во время военного положения мужчины незаконно вырубали деревья на территории Валковской территориальной громады. Своими действиями правонарушители нанесли государству материальный ущерб на сумму более 194 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что злоумышленниками оказались 29 и 36-летние жители Полтавской области. Следователи сообщили мужчинам о подозрении, им грозит наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напомним

В Украине будут судить начальника таможенного поста "Рени" за вымогательство взяток с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов.

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