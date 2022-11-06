Убытки почти на 200 тыс грн: в Харьковской области разоблачили "черных лесорубов" из Полтавской области

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"Во время военного положения мужчины незаконно вырубали деревья на территории Валковской территориальной громады. Своими действиями правонарушители нанесли государству материальный ущерб на сумму более 194 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что злоумышленниками оказались 29 и 36-летние жители Полтавской области. Следователи сообщили мужчинам о подозрении, им грозит наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напомним

В Украине будут судить начальника таможенного поста "Рени" за вымогательство взяток с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов.