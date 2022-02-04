Збитий у Білорусі "український дрон" виявився російським - The Insider
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збитий у Білорусі безпілотник виявився російським, а не українським. Про це повідомляє The Insider, проаналізувавши наявні на сьогодні дані, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, білоруський провладний телеканал "Білорусь 1" показав раніше відеофрагмент зі збитим безпілотником.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, при цьому зауважив: "Наскільки відомо, мова йде про безпілотники „Орлан", які є тільки на озброєнні Росії і Білорусі".
Як зазначає The Insider, "Орлани" поставляються також у Казахстан, Киргизію, М'янму і Узбекистан. Але при нинішньому стані російсько-українських відносин дійсно було б вкрай дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії.
Білоруські військові стверджують, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.
Цитата
"Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на "Орлан"; крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними закінцівками-вінглетами, чого немає у" Орлана", — зазначає видання.
Контекст
Міністерство закордонних справ Білорусі 3 лютого повідомило, що викликало посла України Ігоря Кизима — йому висловили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником".
Україна спростувала звинувачення Білорусі, назвавши заяву країни черговою провокацією і спробою підігравати дестабілізуючим діям Росії.
Держприкордонслужба при цьому вказала, що в цій історії білоруській стороні "головне не вийти на самих себе", натякаючи про спільні російсько-білоруські навчання, що проходять на території Республіки.
Додамо
Йдеться про спільні навчання Білорусі та РФ "Союзна рішучість — 2022". На першому етапі, який проходитиме до 9 лютого, на території Білорусі буде створено угруповання військ. Також планують провести організацію охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.
Мінськ раніше заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.
Розгортання військ РФ у Білорусі, на північ від України, є частиною більш масштабного нарощування російської військової потужності в регіоні, яке викликало побоювання Заходу щодо того, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.