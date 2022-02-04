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Збитий у Білорусі "український дрон" виявився російським - The Insider

Збитий у Білорусі "український дрон" виявився російським - The Insider

Київ • УНН

 • 31870 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збитий у Білорусі безпілотник виявився російським, а не українським. Про це повідомляє The Insider, проаналізувавши наявні на сьогодні дані, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, білоруський провладний телеканал "Білорусь 1" показав раніше відеофрагмент зі збитим безпілотником.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, при цьому зауважив: "Наскільки відомо, мова йде про безпілотники „Орлан", які є тільки на озброєнні Росії і Білорусі".

Як зазначає The Insider, "Орлани" поставляються також у Казахстан, Киргизію, М'янму і Узбекистан. Але при нинішньому стані російсько-українських відносин дійсно було б вкрай дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії.

Білоруські військові стверджують, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.

Цитата

"Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на "Орлан"; крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними закінцівками-вінглетами, чого немає у" Орлана", — зазначає видання.

Контекст

Міністерство закордонних справ Білорусі 3 лютого повідомило, що викликало посла України Ігоря Кизима — йому висловили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником".

Україна спростувала звинувачення Білорусі, назвавши заяву країни черговою провокацією і спробою підігравати дестабілізуючим діям Росії.

Держприкордонслужба при цьому вказала, що в цій історії білоруській стороні "головне не вийти на самих себе", натякаючи про спільні російсько-білоруські навчання, що проходять на території Республіки.

Додамо

Йдеться про спільні навчання Білорусі та РФ "Союзна рішучість — 2022". На першому етапі, який проходитиме до 9 лютого, на території Білорусі буде створено угруповання військ. Також планують провести організацію охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.

Мінськ раніше заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.

Розгортання військ РФ у Білорусі, на північ від України, є частиною більш масштабного нарощування російської військової потужності в регіоні, яке викликало побоювання Заходу щодо того, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.

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