Сбитый в Беларуси “украинский дрон” оказался российским - The Insider
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сбитый в Беларуси беспилотник оказался российским, а не украинским. Об этом сообщает The Insider, проанализировав имеющиеся на сегодня данные, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, белорусский про-властный телеканал “Беларусь 1” показал ранее видеофрагмент со сбитым беспилотником.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, при этом заметил: “Насколько известно, речь идет о беспилотниках „Орлан“, которые есть только на вооружении России и Беларуси”.
Как отмечает, The Insider, “Орланы” поставляются также в Казахстан, Киргизию, Мьянму и Узбекистан. Но при нынешнем состоянии российско-украинских отношений действительно было бы крайне странно, если бы Украина покупала разведывательные дроны в России.
Белорусские военные утверждают, что сбили не “Орлан”, а Spectator M1 украинского производства.
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“Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на “Орлан”; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у “Орлана”, — отмечает издание.
Контекст
Министерство иностранных дел Беларуси 3 февраля сообщило, что вызвало посла Украины Игоря Кизима — ему выразили “решительный протест из-за пересечения границы беспилотником”.
Украина опровергла обвинения Беларуси, назвав заявление страны очередной провокацией и попыткой подыгрывать дестабилизирующим действиям России.
Госпогранслужба при этом указала, что в этой истории белорусской стороне “главное не выйти на самих себя”, намекая о совместных российско-белорусских учениях, проходящих на территории Республики.
Добавим
Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ “Союзная решимость — 2022”. На первом этапе, который будет проходить до 9 февраля, на территории Беларуси будет создана группировка войск. Также планируют провести организацию охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.
Минск ранее заявил, что русские войска покинут Беларусь после окончания учений.
Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, которое вызвало опасения Запада относительно того, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.