Збірна України зберегла місце в топ-30 світового рейтингу ФІБА

В оновленому переліку наша команда посідає 29-місце із 362 балами, випереджаючи Корею більше, ніж на 20 очок. Китай лише на 1,7 пунктів попереду за “жовто-блакитних”.

Суперники збірної України по кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року посідають наступні місця: Словенія — 16, Угорщина — 40, Австрія — 57.

Варто відзначити, що очолюють рейтинг збірні США, Іспанії та Австралії. За ними розмістилася Аргентина, Сербія, Франція, Греція, Литва, Росія, Бразилія.

Як повідомлялося раніше, збірна України в листопадових матчах кваліфікації ЄвроБаскета програла в Словенії господарям (73:84) та перемогла Австрію (70:67), гарантувавши собі участь в фінальному турнірі.