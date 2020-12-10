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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77090 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100405 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116619 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151648 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195303 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282954 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА

Сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА

Киев  •  УНН

 • 11407 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Мужская национальная сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

В обновленном перечне наша команда занимает 29-место с 362 баллами, опережая Корею более чем на 20 очков. Китай лишь на 1,7 пунктов впереди за “желто-синих”.

Соперники сборной Украины по квалификации чемпионата Европы 2022 занимают следующие места: Словения — 16, Венгрия — 40, Австрия — 57.

Стоит отметить, что возглавляют рейтинг сборные США, Испании и Австралии. За ними разместилась Аргентина, Сербия, Франция, Греция, Литва, Россия, Бразилия.

Как сообщалось ранее, сборная Украины в ноябрьских матчах квалификации Евробаскета проиграла в Словении хозяевам (73:84) и победила Австрию (70:67), гарантировав себе участие в финальном турнире.

Украинские Национальные Новости

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