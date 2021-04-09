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Збірна України виборола третє "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українка Аліна Марущак виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що триває у Москві, передає УНН з посиланням на Федерацію важкої атлетики України.

Деталі

Виступ Марущак на чемпіонаті Європи з важкої атлетики приніс Україні два "золота" – у сумі двоборства і в ривку, та "бронзу" в поштовху. Її результат у ваговій категорії до 81 кг - 236 кг (109 + 127).

Срібна медаль в активі француженки Жоель Найо-Кечанке (231 кг), а "бронза" за вірменкою Ліаною Гуюрджан (227).

Доповнення

Це уже четверта медаль для України на європейській першості у Москві - в активі три "золота" та "бронза".

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