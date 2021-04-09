Сборная Украины завоевала третье "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинка Алина Марущак завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве, передает УНН со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины.
Детали
Выступление Марущак на чемпионате Европы по тяжелой атлетике принесло Украине два "золота" - в сумме двоеборья и в рывке, и "бронзу" в толчке. Ее результат в весовой категории до 81 кг - 236 кг (109 + 127).
Серебряная медаль в активе француженки Жоэль Найо-Кечанке (231 кг), а "бронза" за армянкой Лианой Гуюрджан (227).
Дополнение
Это уже четвертая медаль для Украины на европейском первенстве в Москве - в активе имеет три "золота" и "бронзу".