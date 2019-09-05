Збірна України проведе відкрите тренування у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Наступного тижня, 9 вересня, у Дніпрі збірна України проведе відкрите тренування для ЗМІ та вболівальників. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.
Захід відбудеться о 19 годині, на стадіоні "Дніпро Арена". Напередодні товариського матчу проти команди Нігерії, який пройде 10 вересня.
"Прохід для глядачів на трибуни стадіону буде відкрито з 18.30", - розповіли в УАФ.
Нагадаємо, 4 вересня, на запрошення президента УАФ в Україну прибув Президент УЄФА Александер Чеферін.