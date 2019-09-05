Сборная Украины проведет открытую тренировку в Днепре

Мероприятие состоится в 19 часов на стадионе "Днепр Арена". Накануне товарищеского матча против команды Нигерии, который пройдет 10 сентября.

"Проход для зрителей на трибуны стадиона будет открыт с 18.30", - рассказали в УАФ.

Напомним, 4 сентября, по приглашению президента УАФ в Украине прибыл Президент УЕФА Александр Чеферин.