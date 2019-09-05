Сборная Украины проведет открытую тренировку в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На следующей неделе, 9 сентября, в Днепре сборная Украины проведет открытую тренировку для СМИ и болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.
Мероприятие состоится в 19 часов на стадионе "Днепр Арена". Накануне товарищеского матча против команды Нигерии, который пройдет 10 сентября.
"Проход для зрителей на трибуны стадиона будет открыт с 18.30", - рассказали в УАФ.
Напомним, 4 сентября, по приглашению президента УАФ в Украине прибыл Президент УЕФА Александр Чеферин.