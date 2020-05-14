Збірна України перемогла на старті кіберфутбольного турніру European Nations Cup

За українців виступав Максим Андрасюк, а за суперників — Фіруз Буксаєв. Двобій мав тривати до двох перемог, однак запеклої боротьби не вийшло. Наш геймер мав тотальну перевагу протягом усього протистояння. У першому матчі Андрасюк виграв — 3:0, а долю другого фактично вирішив уже в першому таймі — 4:1. У другій половині гри українець спокійно довів справу до перемоги — 6:2.

Наступну серію на віртуальних футбольних полях PES збірна України проведе 20 травня із командою Грузії. Завершать груповий етап українці матчами із Сербією 27 травня.

Додамо також, у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, беруть участь команди з 12-ти країн у трьох дисциплінах.

Як повідомлялося раніше в УНН, МВС розпочав Всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту.