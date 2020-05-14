Збірна України перемогла на старті кіберфутбольного турніру European Nations Cup
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У першому матчі онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES упевнено перемогла команду Азербайджану. Про це інформує УАФ, передає УНН.
За українців виступав Максим Андрасюк, а за суперників — Фіруз Буксаєв. Двобій мав тривати до двох перемог, однак запеклої боротьби не вийшло. Наш геймер мав тотальну перевагу протягом усього протистояння. У першому матчі Андрасюк виграв — 3:0, а долю другого фактично вирішив уже в першому таймі — 4:1. У другій половині гри українець спокійно довів справу до перемоги — 6:2.
Наступну серію на віртуальних футбольних полях PES збірна України проведе 20 травня із командою Грузії. Завершать груповий етап українці матчами із Сербією 27 травня.
Додамо також, у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, беруть участь команди з 12-ти країн у трьох дисциплінах.
Як повідомлялося раніше в УНН, МВС розпочав Всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту.