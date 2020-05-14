Сборная Украины победила на старте киберфутбольного турнира European Nations Cup

За украинцев выступал Максим Андрасюк, а соперников - Фируз Буксаев. Поединок должен был длиться до двух побед, однако упорной борьбы не получилось. Наш геймер имел тотальное преимущество на протяжении всего противостояния. В первом матче Андрасюк выиграл - 3:0, а судьбу второго фактически решил уже в первом тайме - 4:1. Во второй половине игры украинец спокойно довел дело до победы - 6:2.

Следующую серию на виртуальных футбольных полях PES сборная Украины проведет 20 мая с командой Грузии. Завершат групповой этап украинцы матчами с Сербией 27 мая.

Отметим также, что в турнире, который организовала Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивных федерацией, принимают участие команды из 12 стран в трех дисциплинах.

Как сообщалось ранее в УНН, МВД начал Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту.