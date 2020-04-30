МВС розпочинає Всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України в травні розпочинає безкоштовний Всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту “Ukrainian Open Quarantine Esports Cup”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Міністерство внутрішніх справ України спільно з Федерацією Кіберспорту України UESF та факультетом № 4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх пропонують вам прийняти участь у безкоштовному Всеукраїнському онлайн кіберспортивному турнірі, який стартує вже в травні”, — йдеться в повідомленні.
У МВС пропонують позмагатися в:
— Dota 2 — стратегія;
— Pro Evolution Soccer — симулятор футболу;
— League of Legends — стратегія.
"Учасниками можуть стати всі бажаючі громадяни (без вікових обмежень), які проживають на території України. Тривалість турніру буде залежати від кількості учасників“,- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, сестри Музичук візьмуть участь в турнірі “Онлайн Кубок націй”.