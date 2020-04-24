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Сестри Музичук візьмуть участь в турнірі "Онлайн Кубок націй"

Київ • УНН

 • 12950 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українські зірки з шахів Анна і Марія Музичук візьмуть участь у престижному командному турнірі "Онлайн Кубок націй". Про це пише УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) запланувала провести 5-10 травня представницький турнір – "Онлайн Кубок націй". На платформі "Chess.com" зустрінуться шість команд: США, Росія, Китай, Індія, збірна Європи і Збірна решти світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сестри Музичук наблизились до лідерів етапу Гран-Прі ФІДЕ

Українські сестри виступатимуть за різні команди. Анна - за збірну Європи, а Марія - за збірну Решти світу.

Зауважимо, що призовий фонд турніру складе 180 тис. дол.

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