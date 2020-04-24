Сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций"

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 1092 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 12462 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51217 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93292 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104121 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130000 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130005 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174439 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122098 просмотра

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4 марта, 18:57 • 104032 просмотра
Актуальное
Сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций"

Сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций"

Киев  •  УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинские звезды по шахматам Анна и Мария Музычук примут участие в престижном командном турнире "Онлайн Кубок наций". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) запланировала провести 5-10 мая представительный турнир - "Онлайн Кубок наций". На платформе "Chess.com" встретятся шесть команд: США, Россия, Китай, Индия, сборная Европы и Сборная остального мира.

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Украинские сестры выступать за разные команды. Анна - за сборную Европы, а Мария - за сборную остального мира.

Отметим, что призовой фонд турнира составит 180 тыс. долл.

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