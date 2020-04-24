Сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинские звезды по шахматам Анна и Мария Музычук примут участие в престижном командном турнире "Онлайн Кубок наций". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) запланировала провести 5-10 мая представительный турнир - "Онлайн Кубок наций". На платформе "Chess.com" встретятся шесть команд: США, Россия, Китай, Индия, сборная Европы и Сборная остального мира.
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Украинские сестры выступать за разные команды. Анна - за сборную Европы, а Мария - за сборную остального мира.
Отметим, что призовой фонд турнира составит 180 тыс. долл.