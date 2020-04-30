МВД начинает Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины в мае начинает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту "Ukrainian Open Quarantine Esports Cup". Об этом УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом № 4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае", - говорится в сообщении.
В МВД предлагают посоревноваться в:
- Dota 2 - стратегия;
- Pro Evolution Soccer - симулятор футбола;
- League of Legends - стратегия.
"Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников", - отмечается в сообщении.
Напомним, сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций".