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МВД начинает Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту

Киев • УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины в мае начинает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту "Ukrainian Open Quarantine Esports Cup". Об этом УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД начинает Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту

"Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом № 4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае", - говорится в сообщении.

В МВД предлагают посоревноваться в:
- Dota 2 - стратегия;
- Pro Evolution Soccer - симулятор футбола;
- League of Legends - стратегия.

"Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников", - отмечается в сообщении.

Напомним, сестры Музычук примут участие в турнире "Онлайн Кубок наций".

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