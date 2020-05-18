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Збірна України обіграла РФ та стала тріумфатором суперфіналу Світової Ліги з шахів

Київ • УНН

 • 22798 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. На платформі Chess.com завершився історичний онлайн-матч між збірними України та Росії з шахів в рамках суперфіналу Світової Ліги. Про це інформує спільнота "Українські шахи", передає УНН.

Збірна України обіграла РФ та стала тріумфатором суперфіналу Світової Ліги з шахів

Участь у матчі приймали, як і гросмейстери обох країн, так і любителі. Загальна кількість учасників вимірювалося сотнями від кожної сторони. Україна перемогла з розгромним рахунком в усіх трьох видах програми - 3:0 (рахунок в кожній партії - 650,5:493,5, 808:396, 942:506).

Зауважимо, що суперфінал Світової Ліги став матчем за звання абсолютного чемпіона та найбільшим Live Chess матчем в історії людства.

Нагадаємо, що у першому матчі суперфіналу Світової Ліги українці також вийшли переможцями.

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