Збірна України обіграла РФ та стала тріумфатором суперфіналу Світової Ліги з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На платформі Chess.com завершився історичний онлайн-матч між збірними України та Росії з шахів в рамках суперфіналу Світової Ліги. Про це інформує спільнота "Українські шахи", передає УНН.
Участь у матчі приймали, як і гросмейстери обох країн, так і любителі. Загальна кількість учасників вимірювалося сотнями від кожної сторони. Україна перемогла з розгромним рахунком в усіх трьох видах програми - 3:0 (рахунок в кожній партії - 650,5:493,5, 808:396, 942:506).
Зауважимо, що суперфінал Світової Ліги став матчем за звання абсолютного чемпіона та найбільшим Live Chess матчем в історії людства.
Нагадаємо, що у першому матчі суперфіналу Світової Ліги українці також вийшли переможцями.