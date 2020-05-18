Збірна України обіграла РФ та стала тріумфатором суперфіналу Світової Ліги з шахів

Участь у матчі приймали, як і гросмейстери обох країн, так і любителі. Загальна кількість учасників вимірювалося сотнями від кожної сторони. Україна перемогла з розгромним рахунком в усіх трьох видах програми - 3:0 (рахунок в кожній партії - 650,5:493,5, 808:396, 942:506).

Зауважимо, що суперфінал Світової Ліги став матчем за звання абсолютного чемпіона та найбільшим Live Chess матчем в історії людства.

Нагадаємо, що у першому матчі суперфіналу Світової Ліги українці також вийшли переможцями.