Сборная Украины обыграла РФ и стала триумфатором суперфинала Мировой Лиги по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На платформе Chess.com завершился исторический онлайн-матч между сборными Украины и России по шахматам в рамках суперфинала Мировой Лиги. Об этом информирует сообщество "Украинские шахматы", передает УНН.
Участие в матче принимали, как и гроссмейстеры обеих стран, так и любители. Общее количество участников измерялось сотнями от каждой стороны. Украина победила с разгромным счетом во всех трех видах программы - 3:0 (счет в каждой партии - 650,5:493,5, 808:396, 942:506).
Заметим, что суперфинал Мировой Лиги стал матчем за звание абсолютного чемпиона и крупнейшим Live Chess матчем в истории человечества.
Напомним, что в первом матче суперфинала Мировой Лиги украинцы также вышли победителями.