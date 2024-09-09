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Збірна України з сумо серед дорослих посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу

Збірна України з сумо серед дорослих посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 14595 перегляди

Українські сумоїсти здобули 17 медалей на чемпіонаті світу в Кротошині. Доросла збірна посіла 1-е загальнокомандне місце, юніорська - 3-є, вигравши 6 нагород.

17 медалей здобули українські сумоїсти на чемпіонаті світу серед дорослих та юніорів до 18 років у польському місті Кротошин. Збірна України з сумо серед дорослих посіла перше загальнокомандне місце.  Про це повідомило міністерство молоді та спорту України, передає УНН

Українські сумоїсти на чемпіонаті світу серед дорослих здобули: 

  • «Золото»: Демід Караченко (85 кг); Єгор Крупський (100 кг); Іванна Березовська (+80); Ірина Пасічник  (OPEN); Єлизавета Моренко, Ірина Пасічник, Іванна Березовська (команда).
  • «Срібло»: Тетяна Караченко (73 кг); Дар’я Константінова (80 кг); Важа Даіаурі (115 кг); Олександр Вересюк, Важа Даіаурі, Єгор Крупський,  Святослав Семикрас (команда).
  •  «Бронзу»: Софія Кушнір (65 кг); Олександр Вересюк (OPEN).

Наша юніорська збірна виборола 6 медалей і посіла 3 загальнокомандне місце:

  •  «Срібло» отримали: Вероніка Павліченко (60 кг); Валентина Лещинськи (+75 кг); Вікторія Ружанська, Вікторія  Канчій, Вероніка Павліченко, Валентина Лещинськи (команда).
  •  «Бронзу» вибороли: Євген Макаров (80 кг); Семен Макаров (OPEN); Вікторія Канчій (OPEN).
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Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії09.09.24, 00:16 • 16300 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Спорт

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