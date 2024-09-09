Збірна України з сумо серед дорослих посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу

17 медалей здобули українські сумоїсти на чемпіонаті світу серед дорослих та юніорів до 18 років у польському місті Кротошин. Збірна України з сумо серед дорослих посіла перше загальнокомандне місце. Про це повідомило міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Українські сумоїсти на чемпіонаті світу серед дорослих здобули:

«Золото»: Демід Караченко (85 кг); Єгор Крупський (100 кг); Іванна Березовська (+80); Ірина Пасічник (OPEN); Єлизавета Моренко, Ірина Пасічник, Іванна Березовська (команда).

«Срібло»: Тетяна Караченко (73 кг); Дар’я Константінова (80 кг); Важа Даіаурі (115 кг); Олександр Вересюк, Важа Даіаурі, Єгор Крупський, Святослав Семикрас (команда).

«Бронзу»: Софія Кушнір (65 кг); Олександр Вересюк (OPEN).

Наша юніорська збірна виборола 6 медалей і посіла 3 загальнокомандне місце:

«Срібло» отримали: Вероніка Павліченко (60 кг); Валентина Лещинськи (+75 кг); Вікторія Ружанська, Вікторія Канчій, Вероніка Павліченко, Валентина Лещинськи (команда).

«Бронзу» вибороли: Євген Макаров (80 кг); Семен Макаров (OPEN); Вікторія Канчій (OPEN).

Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії