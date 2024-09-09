Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії
Київ • УНН
На чемпіонаті світу U20 з боротьби в Іспанії українці вибороли 4 медалі. Єгор Якушенко та Ірина Бондар стали чемпіонами, Марія Орлевич здобула "срібло", а Аїда Керимова - "бронзу".
Українські борці завоювали чотири медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Чотири медалі здобули українські борці на чемпіонаті світу U20, що проходив у Понтеведрі, Іспанія. Відзначилися українські спортсмени у греко-римській та жіночій боротьбі.
Єгор Якушенко завоював "золото" у греко-римській боротьбі в категорії до 97 кг.
Ірина Бондар стала чемпіонкою у жіночій боротьбі в категорії до 62 кг.
Марія Орлевич здобула "срібло" у жіночій боротьбі в категорії до 76 кг.
Аїда Керимова виборола "бронзу" у жіночій боротьбі в категорії до 50 кг.
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