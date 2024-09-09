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Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії

Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії

Київ • УНН

 • 16300 перегляди

На чемпіонаті світу U20 з боротьби в Іспанії українці вибороли 4 медалі. Єгор Якушенко та Ірина Бондар стали чемпіонами, Марія Орлевич здобула "срібло", а Аїда Керимова - "бронзу".

Українські борці завоювали чотири медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії.  Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Чотири медалі здобули українські борці на чемпіонаті світу U20, що проходив у Понтеведрі, Іспанія. Відзначилися українські спортсмени у греко-римській та жіночій боротьбі.

Єгор Якушенко завоював "золото" у греко-римській боротьбі в категорії до 97 кг.

Ірина Бондар стала чемпіонкою у жіночій боротьбі в категорії до 62 кг.

Марія Орлевич здобула "срібло" у жіночій боротьбі в категорії до 76 кг.

Аїда Керимова виборола "бронзу" у жіночій боротьбі в категорії до 50 кг.

Юрій Бабинець здобув першу медаль України у паверліфтингу на Паралімпіаді-202407.09.24, 15:48 • 116948 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт

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