Украинские борцы завоевали 4 медали на чемпионате мира U20 в Испании
Киев • УНН
На чемпионате мира U20 по борьбе в Испании украинцы завоевали 4 медали. Егор Якушенко и Ирина Бондарь стали чемпионами, Мария Орлевич получила "серебро", а Аида Керимова - "бронзу".
Украинские борцы завоевали четыре медали на чемпионате мира U20 в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Четыре медали завоевали украинские борцы на чемпионате мира U20, который проходил в Понтеведре, Испания. Отличились украинские спортсмены в греко-римской и женской борьбе.
Егор Якушенко завоевал "золото" в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.
Ирина Бондарь стала чемпионкой в женской борьбе в категории до 62 кг.
Мария Орлевич получила "серебро" в женской борьбе в категории до 76 кг.
Аида Керимова завоевала "бронзу" в женской борьбе в категории до 50 кг."
Юрій Бабинець здобув першу медаль України у паверліфтингу на Паралімпіаді-20247 сентября 2024, 12:48 • 104640 просмотров