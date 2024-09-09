Украинские борцы завоевали 4 медали на чемпионате мира U20 в Испании

Украинские борцы завоевали четыре медали на чемпионате мира U20 в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Четыре медали завоевали украинские борцы на чемпионате мира U20, который проходил в Понтеведре, Испания. Отличились украинские спортсмены в греко-римской и женской борьбе.

Егор Якушенко завоевал "золото" в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.

Ирина Бондарь стала чемпионкой в женской борьбе в категории до 62 кг.

Мария Орлевич получила "серебро" в женской борьбе в категории до 76 кг.

Аида Керимова завоевала "бронзу" в женской борьбе в категории до 50 кг."

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