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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины по сумо среди взрослых заняла первое общекомандное место на чемпионате мира

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:59  •  5513 просмотра

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Украинские сумоисты завоевали 17 медалей на чемпионате мира в Кротошине. Взрослая сборная заняла 1-е общекомандное место, юниорская - 3-е, выиграв 6 наград.

17 медалей завоевали украинские сумоисты на чемпионате мира среди взрослых и юниоров до 18 лет в польском городе Кротошин. Сборная Украины по сумо среди взрослых заняла первое общекомандное место.  Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН

Украинские сумоисты на чемпионате мира среди взрослых получили: 

  • «Золото": Демид Караченко (85 кг); Егор Крупский (100 кг); Иванна Березовская (+80); Ирина Пасечник  (OPEN); Елизавета Моренко, Ирина Пасечник, Иванна Березовская (команда).
  • «Серебро": Татьяна Караченко (73 кг); Дарья Константинова (80 кг); Важа Даиаури (115 кг); Александр Вересюк, Важа Даиаури, Егор Крупский,  Святослав Семикрас (команда).
  •  «Бронзу»: София Кушнир (65 кг); Александр Вересюк (OPEN).

Наша юниорская сборная завоевала 6 медалей и заняла 3 общекомандное место:

  •  «Серебро» получили: Вероника Павличенко (60 кг); Валентина Лещински (+75 кг); Виктория Ружанская, Виктория  Канчий, Вероника Павличенко, Валентина Лещински (команда).
  •  «Бронзу» завоевали: Евгений Макаров (80 кг); Семен Макаров (OPEN); Виктория Канчий (OPEN).
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Українські борці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу U20 в Іспанії8 сентября 2024, 21:16 • 14039 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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