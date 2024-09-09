Сборная Украины по сумо среди взрослых заняла первое общекомандное место на чемпионате мира
Киев • УНН
Украинские сумоисты завоевали 17 медалей на чемпионате мира в Кротошине. Взрослая сборная заняла 1-е общекомандное место, юниорская - 3-е, выиграв 6 наград.
17 медалей завоевали украинские сумоисты на чемпионате мира среди взрослых и юниоров до 18 лет в польском городе Кротошин. Сборная Украины по сумо среди взрослых заняла первое общекомандное место. Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Украинские сумоисты на чемпионате мира среди взрослых получили:
- «Золото": Демид Караченко (85 кг); Егор Крупский (100 кг); Иванна Березовская (+80); Ирина Пасечник (OPEN); Елизавета Моренко, Ирина Пасечник, Иванна Березовская (команда).
- «Серебро": Татьяна Караченко (73 кг); Дарья Константинова (80 кг); Важа Даиаури (115 кг); Александр Вересюк, Важа Даиаури, Егор Крупский, Святослав Семикрас (команда).
- «Бронзу»: София Кушнир (65 кг); Александр Вересюк (OPEN).
Наша юниорская сборная завоевала 6 медалей и заняла 3 общекомандное место:
- «Серебро» получили: Вероника Павличенко (60 кг); Валентина Лещински (+75 кг); Виктория Ружанская, Виктория Канчий, Вероника Павличенко, Валентина Лещински (команда).
- «Бронзу» завоевали: Евгений Макаров (80 кг); Семен Макаров (OPEN); Виктория Канчий (OPEN).
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