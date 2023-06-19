Збірна Іспанії стала переможцем Ліги Націй

Переможцями третього розіграшу Ліги Націй стала збірна Іспанії, яка зуміла переграти збірну Хорватії.

Фінальний матч відбувся на стадіоні «Де Кейп» у Роттердамі. Основний та додатковий час закінчилися з рахунком 0:0. А у серії післяматчевих пенальті іспанці виявилися влучнішими за своїх опонентів.

У попередньому розіграші іспанці вже грали у фіналі, але поступилися збірній Франції з рахунком 1:2.

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