Збірна Іспанії стала переможцем Ліги Націй
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Збірна Іспанії з футболу стала переможцем Ліги Націй. У фіналі іспанці у серії пенальті перемогли хорватів, повідомляє УНН.
Переможцями третього розіграшу Ліги Націй стала збірна Іспанії, яка зуміла переграти збірну Хорватії.
Фінальний матч відбувся на стадіоні «Де Кейп» у Роттердамі. Основний та додатковий час закінчилися з рахунком 0:0. А у серії післяматчевих пенальті іспанці виявилися влучнішими за своїх опонентів.
У попередньому розіграші іспанці вже грали у фіналі, але поступилися збірній Франції з рахунком 1:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неймовірний камбек на Євро-2024: збірна України перемогла команду Північної Македонії