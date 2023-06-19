Сборная Испании стала победителем Лиги Наций

Победителями третьего розыгрыша Лиги Наций стала сборная Испании, которая сумела переиграть сборную Хорватии.

Финальный матч состоялся на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Основное и дополнительное время закончились со счетом 0:0. А в серии послематчевых пенальти испанцы оказались точнее своих оппонентов.

В предыдущем розыгрыше испанцы уже играли в финале, но уступили сборной Франции со счетом 1:2.

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