Збільшилась кількість постраждалих через обстріл рф селища Берегове на Херсонщині
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Берегове Херсонської області зросла кількість поранених. Наразі відомо про двох поранених через атаку рф.
Кількість поранених внаслідок обстрілу російських військ селища Берегове Херсонської області. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА.
Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського обстрілу Берегового. 56-річний місцевий житель потрапив під удар у власній оселі
Зазначається, що у постраждалого діагностували вибухову травму, а також поранення спини й руки. Потерпілому надали меддопомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно, вказали в ОВА.
Раніше УНН повідомляв про одного постраждало чоловіка через атаку на селище Берегове.