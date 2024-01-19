Увеличилось количество пострадавших из-за обстрела рф поселка Береговое на Херсонщине

Количество раненых в результате обстрела российских войск поселка Береговое Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.

Стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского обстрела Берегово. 56-летний местный житель попал под удар в собственном доме - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму, а также ранения спины и руки. Пострадавшему оказали медпомощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно, указали в ОВА.

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем мужчине из-за атаки на поселок Береговое.