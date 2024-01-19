Увеличилось количество пострадавших из-за обстрела рф поселка Береговое на Херсонщине
Киев • УНН
В результате российского обстрела села Береговое Херсонской области возросло количество раненых. Сейчас известно о двух раненых из-за атаки рф.
Количество раненых в результате обстрела российских войск поселка Береговое Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.
Стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского обстрела Берегово. 56-летний местный житель попал под удар в собственном доме
Отмечается, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму, а также ранения спины и руки. Пострадавшему оказали медпомощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно, указали в ОВА.
Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем мужчине из-за атаки на поселок Береговое.
Увеличилось количество пострадавших из-за обстрела рф поселка Береговое на Херсонщине
В результате российского обстрела села Береговое Херсонской области возросло количество раненых. Сейчас известно о двух раненых из-за атаки рф.
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