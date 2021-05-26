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The Guardian

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Збільшення виплати при народженні дитини та санкції щодо іноземних представників сфери культури: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

 • 17538 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 26 травня, планує зокрема затвердити підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини та схвалити й внести на розгляд РНБО пропозицію застосувати санкції до іноземних фізичних осіб — представників сфери культури і мистецтва, які незаконно відвідувала окупований Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний уряду.

Збільшення виплати при народженні дитини та санкції щодо іноземних представників сфери культури: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Зокрема, уряд планує розглянути проект акту законодавства про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Так, проектом акта передбачається підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється у розмірі 50 тис. грн. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

З 1 січня 2023 року і надалі щороку з 1 січня передбачатиметься збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується урядом.

Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

Додамо, що наразі розмір державної допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн.

Також уряд розгляне проект указів Президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг, який хочуть затвердити на 6 вересня, про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.

Так, проект постанови передбачає внести зміни до примітки норми харчування № 1 — загальновійськова, що дозволить забезпечити триразовим гарячим харчуванням з підвищенням калорійності порцій готових страв і водою питною бутильованою особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час відрядження за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту для реагування на надзвичайні ситуації.

Окрім того, урядовці планують розглянути проекти розпорядження Кабміну про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік та про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до іноземних фізичних осіб — представників сфери культури і мистецтва, у зв’язку з діями, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема демонстративним умисним порушенням встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та міста Севастополя та виїзду з неї, організацією концертних та інших публічних заходів на цій території.

Доповнення

Російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше російська акторка, яка в окупованому Криму знімалася в серіалі “Непотопляемая”, отримала 3 роки заборони в’їзду в Україну.

Солісту білоруського гурту “Пісняри” заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

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