Увеличение выплаты при рождении ребенка и санкции в отношении иностранных представителей сферы культуры: повестка дня Кабмина

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

В частности, правительство планирует рассмотреть проект акта законодательства о внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка.

Так, проектом акта предусматривается повышение размера государственной помощи при рождении ребенка. С 1 января 2022 года размер пособия устанавливается в размере 50 тыс. грн. Выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера помощи, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

С 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января будет предусматриваться увеличение размера помощи при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается правительством.

Увеличится также размер помощи при усыновлении ребенка, поскольку помощь при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.

Добавим, что сейчас размер государственной помощи при рождении ребенка составляет 41 280 грн.

Также правительство рассмотрит проект указов Президента о Дне администратора центра предоставления административных услуг, который хотят утвердить на 6 сентября, о назначении государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр и о внесении изменений в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Так, проект постановления предусматривает внести изменения в примечания нормы питания № 1 — общевойсковая, что позволит обеспечить трехразовым горячим питанием с повышением калорийности порций готовых блюд и водой питьевой бутилированной лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты во время командировки за пределы гарнизона Оперативно-спасательной службы гражданской защиты для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, чиновники планируют рассмотреть проекты распоряжения Кабмина о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов на 2021 год и о внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к иностранным физическим лицам — представителям сферы культуры и искусства, в связи с действиями, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности демонстративным умышленным нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма и города Севастополя и выезда из нее, организацией концертных и других публичных мероприятий на этой территории.

Дополнение

Российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.



Ранее российская актриса, в оккупированном Крыму снимавшася в сериале “Непотопляемая”, получила 3 года запрета въезда в Украину.

Солисту белорусской группы “Песняры” запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.